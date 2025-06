1 Toter und 14 Verletzte bei nächtlichem russischen Angriff auf das ukrainische Odessa

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Eine Welle russischer Drohnenangriffe hat in der Nacht Zerstörungen in der südlichen ukrainischen Hafenstadt Odessa und in Charkiw im Nordosten angerichtet, teilten lokale Behörden und Staatsanwälte am Freitag mit.

Das könnte Sie auch interessieren:



"Trotz der aktiven Arbeit der Luftverteidigungskräfte gibt es Schäden an der zivilen Infrastruktur, darunter Wohngebäude, eine Hochschule, eine Gaspipeline und Privatautos", sagte der örtliche Gouverneur Oleh Kiper auf Telegram.

Mehrere Wohngebäude und die Eisenbahninfrastruktur wurden getroffen, wobei eine Person getötet und vierzehn verletzt wurden. Obwohl die ukrainische Luftabwehr viele der anfliegenden Drohnen abschoss, wurden mehrere Orte getroffen, was Brände auslöste und die zivile Infrastruktur beschädigte.