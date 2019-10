1 Million Spieler in Remnant: From the Ashes freuen sich über Hardcore-Modus

Remnant: From the Ashes vom Entwickler Gunfire Games war ein interessantes Spiel, das die bekannte Souls-Formel auf Fernkampfwaffen ummünzte. Das Game war auf Steam zum Launch ziemlich beliebt und seitdem sollen sich laut Publisher Perfect World Entertainment über eine Million Spieler selbst von den Qualitäten des Actionspiels überzeugt haben. Aus diesem Grund hat das Entwicklerstudio nun neue Pläne erarbeitet, denn bis Ende 2020 stehen drei große Updates auf dem Plan.

An Halloween, dem 31. Oktober, wird ein Hardcore-Modus bereitstehen, der an Diablo erinnert. Wenn ihr sterbt, ist euer Charakter für immer verloren - das dürfte Bestrafung genug sein. Zur Belohnung für eure Mühen lassen die Weltenbosse mächtige Ringe mit starken Effekten fallen, die, sobald aufgehoben, allen Charakteren eures Profils zur Verfügung stehen. Um die Sache nicht zu leicht zu machen, werden Hardcore-Charaktere in privaten Sitzungen spielen (das Online-Matchmaking funktioniert in diesem Modus nur noch via Einladung) und eure Freunde müssen ebenfalls mit ihren Hardcore-Charakteren antreten.

Für 2020 sind weitere Inhalte geplant. Im Frühjahr ist ein sogenanntes "Corvus&Survival"-Update angedacht, Ende 2020 steht eine weitere Überraschung bevor, die noch nicht näher konkretisiert wurde. Zusätzlich dazu bereitet Gunfire Games neue Patches mit Komfortfunktionen vor, die von der Community erbeten wurden. Dazu gehören "Gesten, Pings, die Möglichkeit den Helm auszublenden oder Tutorials-Tipps zu deaktivieren, sowie Änderungen beim Balancing".