1 Million Spieler haben die geschlossene Beta von XDefiant gespielt

HQ

Es scheint, als würden die Fans Ubisofts kommenden Arena-Shooter XDefiant genießen, da die französische Spielefirma nun bekannt gegeben hat, dass die geschlossene Beta für den Titel bereits über eine Million Spieler erreicht hat.

Auf Twitter heißt es: "Vielen Dank an alle, die die Closed Beta bisher gespielt haben! Ihr Feedback ist immens hilfreich und wir freuen uns, von unseren über 1 Million Spielern zu hören!"

Ubisoft fügt hinzu, dass die Beta für uns in Großbritannien und Europa noch bis Montagmorgen live bleiben wird, was bedeutet, dass noch genügend Zeit bleibt, um das Spiel auszuprobieren, wenn Sie es geschafft haben, einen Schlüssel in die Hände zu bekommen.

Wir hatten kürzlich auch die Gelegenheit, XDefiant im Rahmen einer Vorschau zu testen, in der wir zu dem Schluss kamen, dass das Kern-Gameplay sehr gut angeboten wurde, auch wenn der Live-Service-Ansatz die Alarmglocken läuten lässt.