0,1 Prozent der Outriders-Spieler schummeln schon in der Beta

Ein Grund warum People Can Fly so viel Augenmerk auf ihre Outriders-Demo legt, ist die Tatsache, dass es sich bei diesem Startangebot um den Einstieg ins finale Spiel handelt. Erzielte Fortschritte und freigeschaltete Ausrüstung werden übernommen, sobald die kommenden Inhalte am 1. April bereitstehen. Das hat einige Spieler natürlich dazu gebracht, sich auf unterschiedlichem Weg einen Vorteil zu verschaffen und einige Schummler haben dabei die Grenzen des Erlaubten übertreten. People Can Fly hat einige von ihnen jedoch identifiziert und eine böse Überraschung vorbereitet.

In einem längeren Beitrag auf Reddit gab das Entwicklerstudio letzte Woche bekannt, wie sie mit Betrügern in der öffentlichen Demo umgehen werden. Falls sich jemand auf unlauterem Weg einen Vorteil erschummelt hat, besteht die Chance, alle gespeicherten Dateien (Charaktere und Gegenstände) vollständig zu löschen, bis Outriders erscheint. Ansonsten wird euer gesamter Account gebrandmarkt und all Spieler in eurer Nähe sehen, dass ihr geschummelt habt.

Weiterspielen ist erlaubt, aber das Matchmaking wirft euch dann nur noch mit anderen Schummlern zusammen, was den Spieler-Pool entsprechend verkleinert. Laut dem Entwicklerteam haben bislang ungefähr 0,1 Prozent der Demo-Teilnehmer Mechaniken ausgenutzt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Betrüger dürfen weiterhin solo spielen, sie müssen jedoch mit einem "diskreten, aber sichtbaren Wasserzeichen" auf ihrem HUD leben, das sie an ihre vergangenen Taten erinnert.