007 First Light wird der Titel des kommenden James-Bond-Spiels von IO Interactive sein

Es war ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass IO Interactive, am besten bekannt für die Hitman-Reihe, an einem brandneuen James-Bond-Spiel gearbeitet hat. Dieses Projekt wurde nun offiziell vom Studio angekündigt, zusammen mit einem Titel: 007 First Light. Auf einer Teaser-Seite heißt es:

"007 First Light ist ein brandneues James-Bond-Videospiel, das von IO Interactive entwickelt und veröffentlicht wurde."

Dies deutet auf eine Geschichte hin, die sich höchstwahrscheinlich auf die Anfänge des Agenten konzentrieren wird - möglicherweise sogar, bevor er seinen 00-Status und seine Lizenz zum Töten erhielt. Berichten zufolge wird IO voraussichtlich im Laufe dieser Woche weitere Details über das Spiel enthüllen.

Was erhoffst du dir von diesem neuen James Bond-Spiel?