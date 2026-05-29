007 First Light, Steam Deck Preiserhöhungen und The Witcher sind die Themen der 92. The Gamereactor Show

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TGIF! Es ist wieder diese Zeit der Woche, in der wir zurückkehren, um Sie mit einer brandneuen Folge von The Gamereactor Show sanft ins Wochenende zu führen. Für die 92. Folge des Podcasts widmen Alex und ich unsere Zeit der Diskussion einiger der heißesten Themen der Woche, darunter 007 First Light, Preiserhöhungen des Steam Decks, die Songs of the Past-Erweiterung von The Witcher 3: Wild Hunt und alles im Vorfeld der kurzen Vorschau auf den kommenden State of Play und was wir während der Ausstrahlung erwarten.

Es ist eine geschäftige Wendung, in der wir polarisierende Meinungen teilen und in die Teile von James Bonds neuestem Abenteuer eintauchen, die uns gefallen haben, und die Teile, die verbessert werden könnten, bevor wir über die Auswirkungen der explodierenden Hardwarepreise sprechen und darüber, wie CD Projekt Red die dritte (und letzte?) Erweiterung von The Witcher 3 vorstellen wird.

Mit vielen Möglichkeiten am Horizont sollten Sie unbedingt die neueste Folge von The Gamereactor Show unten hören oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.