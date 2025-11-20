007 First Light s James Bond tauscht einen DB5 gegen eine Valhalla ein

HQ

Eine der großen Fragen rund um 007 First Light ist, welches Auto IO Interactive s James Bond fahren wird. Obwohl man fast vermuten konnte, dass es ein Aston Martin sein würde (auch wenn andere 007er in der Vergangenheit BMWs, Jaguars und mehr gefahren sind), war die große Frage, welches Aston Martin-Modell er hinter das Steuer setzen würde.

Als Teil des Xbox Partner Preview wurde uns die Antwort gegeben, da enthüllt wurde, dass 007 diesmal ausgerechnet einen Hypercar verwenden wird, wobei der Valhalla der bevorzugte Aston Martin ist. Ja, erwarte nicht, klassisch in einem DB5 oder einer moderneren Klasse wie DB11 oder DB12 herumzufahren, denn der kommende Bond wird ganz auf Leistung und atemberaubende Geschwindigkeit und Leistung ausgerichtet sein.

Sehen Sie sich unten einen Blick auf 007 First Light 's Valhalla an, das offenbar mit einigen von Q gebauten Werkzeugen und Gadgets angepasst und aufgerüstet werden kann.