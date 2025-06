007 First Light markiert den Beginn einer neuen Bond-Trilogie

HQ

Die Entwicklung des kolossalen Projekts von IO Interactive 007 First Light ist in vollem Gange, aber trotzdem blickt das Studio bereits nach vorne und hat damit begonnen, die erste von zwei geplanten Fortsetzungen zu skizzieren. Das Spiel wird mit einem Budget von mehr als 200 Millionen US-Dollar ihr bisher ehrgeizigstes Projekt sein, und es ist geplant, es über einen längeren Zeitraum mit neuen Inhalten zu unterstützen.

Kurz gesagt, sie zielen darauf ab, die gleiche Strategie wie bei Hitman zu verwenden: die Wiederverwendung von Assets und Ressourcen in einer Art "Brick System", in dem jede Veröffentlichung ausgefeilter und verfeinert wird, was es ihnen ermöglicht, neue Titel in relativ kurzen Abständen – etwa alle zwei Jahre – auf den Markt zu bringen.

Hakan Abrak, CEO von IO Interactive, betonte Effizienz und Nachhaltigkeit: Sie wollen organisch mit der Unternehmenskultur wachsen, Burnout vermeiden und sich auf die Entwicklung einer Reihe von Spielen konzentrieren, anstatt mit mehreren separaten Projekten zu jonglieren. Durch das Gleichgewicht zwischen hohen Investitionen und intelligenter Wiederverwendung von Anlagen gelang es dem Hitman-Team, Schwierigkeiten in der Branche wie die Pandemie und die darauf folgenden Entlassungen zu überstehen.

Basierend auf den bisher verfügbaren Informationen scheint sich First Light mehr auf die Action als auf Hitman zu konzentrieren und James Bond als jung, rücksichtslos und weit entfernt von dem raffinierten Spion darzustellen, den wir gewohnt sind. Das neue Bond-Erlebnis kombiniert Stealth mit coolen Gadgets, Spionage und sozialer Manipulation – ein Schritt weg vom reinen Stealth-Gameplay.

Freust du dich darauf, den jungen Bond zu spielen?