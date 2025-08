007 First Light ist das schnellste IOI-Spiel, das 500k Wunschlisten erreicht hat

HQ

007 First Light hat 500.000 Wunschlisten auf Steam erreicht. Dies ist der erste Meilenstein, den Entwickler IO Interactive für das Spiel gesetzt hat, was bedeutet, dass Fans sowohl bei der Veröffentlichung von 007 First Light als auch vorher eine Belohnung erhalten.

IOI stellte fest, dass dieses 007 First Light schneller als jedes seiner vorherigen Spiele 500.000 Wunschlisten erreichte, und bedankte sich in einem neuen Steam-Post bei den Fans für ihre Begeisterung. Darüber hinaus erinnerte es auch Leute, die das Spiel noch nicht auf die Wunschliste gesetzt haben, daran, dass Sie auf diese Weise dazu beitragen können, mehr Meilensteine zu erreichen, die mehr Belohnungen bringen.

Die Belohnung für 500.000 Wunschlisten ist ein einzigartiger Skin für Bond namens Savannah Bloom, in dem er ein elegantes Hawaiihemd trägt. Wir werden auch bald einige animierte Hintergrundbilder bekommen. Der nächste Meilenstein, der für eine Million Wunschlisten ist, gibt einen Gadget-Skin und ein Streaming-Overlay, der Meilenstein für 1,25 Millionen ist ein Deluxe-Skin und Entwickler-AMA, und wenn die Fans 1,5 Millionen Wunschlisten erreichen, gibt es eine geheime Belohnung.

007 First Light erscheint 2026 für PC, PS5, Xbox Series X/S und Nintendo Switch 2.