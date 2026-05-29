007 First Light hat in nur 24 Stunden über 1,5 Millionen Exemplare verkauft

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Ein bekannter und seriöser Analyst erklärte vor der Veröffentlichung von 007 First Light, dass die frühen Verkaufszahlen des Spiels (Vorbestellungen und die teurere Early-Access-Edition) nicht so hoch waren, wie man sich erhofft hätte. Er schrieb außerdem, dass die Verkaufszahlen am Ende wahrscheinlich ordentlich ausfallen würden, und zog einen Vergleich zu Indiana Jones und dem großen Kreis.

Zugegeben, es sind erst zwei Tage seit der Veröffentlichung des Spiels vergangen, und es ist noch zu früh, um vorherzusagen, wie es am Ende abschneiden wird, aber es scheint, dass all die hohen Bewertungen die Neugier auf Bonds neues Abenteuer wirklich geweckt haben. Über Bluesky hat IO Interactive nun bekannt gegeben, dass das Spiel an nur einem Tag 1,5 Millionen Exemplare verkauft wurde.

Dies muss als besser als erwartet angesehen werden, und hoffentlich setzt sich der Trend fort. Lesen Sie hier unsere Rezension des in Dänisch entwickelten Abenteuers.