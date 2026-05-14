007 First Light hat Gold erreicht und ist startbereit

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In weniger als zwei Wochen, am 27. Mai, wird IO Interactive sein mit Spannung erwartetes Action-Adventure-Spiel 007 First Light veröffentlichen. Mit einer völlig originellen James-Bond-Geschichte ist dies ein Prequel-Abenteuer, das dokumentiert, wie Bond Teil des 007-Programms wurde und sich schließlich zu dem ikonischen Spion entwickelte, den wir alle kennen und lieben.

Da das Debüt immer näher rückt, wurde bestätigt, dass 007 First Light Gold erreicht hat und bereit für den Start auf PC, PS5 und Xbox Series X/S ist – allerdings nicht auf der Nintendo Switch 2, da das Spiel kürzlich auf der Plattform verzögert wurde.

Mit dem bevorstehenden Launch kannst du unten den neuesten Trailer zum Spiel sehen, um einen Vorgeschmack auf die Zukunft in 13 Tagen zu geben.