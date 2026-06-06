007 First Light hat bereits eine neue Hauptstory-Mission enthüllt

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007 First Light ist erst seit etwas mehr als einer Woche draußen, und IO Interactive arbeitet bereits intensiv daran, was als Nächstes für das Spiel kommt. Eine neue Story-Mission wurde heute Abend im Rahmen der Summer Game Fest-Präsentation bestätigt, wodurch Lenny Kravitz wieder in den Vordergrund des Spiels rückt.

Bond wurde persönlich von Bawma um Hilfe gebeten, die bei einer bestimmten Angelegenheit Hilfe möchte. Das Bündnis mit Kravitz' Bösewicht, der zum unwahrscheinlichen Verbündeten wurde, ist bestenfalls wackelig, aber er behauptet, eine Ressource zu besitzen, von der M glaubt, dass es sich lohnt, dem zuzuhören, was er zu sagen hat.

Abgesehen davon wissen wir nicht viel über die neue Story-Mission. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum, aber da der Start des Basisspiels noch so frisch ist, sind wir noch nicht hungrig nach mehr Inhalten und freuen uns darauf, zu sehen, was IO Interactive vorhat.