007 First Light Fortsetzungen werden einen neuen Verlag bekommen

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007 First Light s Fortsetzungen bekommen einen neuen Verlag. IO Interactive, der Entwickler und Publisher des ersten Spiels, hat bereits deutlich gemacht, dass sie mindestens eine Trilogie von James-Bond-Spielen produzieren wollen, und mit dem gemeldeten Erfolg ihres 007-Debüts wäre es nicht überraschend, wenn sofort am nächsten Spiel gearbeitet wird.

Von nun an werden wir jedoch 007-Titel von Amazon Games veröffentlichen sehen. Das sollte niemanden überraschen, da Amazon tatsächlich die Rechte am James-Bond-IP hält. Der einzige Grund, warum sie das erste Spiel nicht veröffentlicht haben, war, dass dieser Deal noch nicht zustande kam.

"Wir haben nicht [First Light] gemacht. Wir haben einen Anteil daran, weil wir jetzt das IP besitzen, aber diese IP-Übernahme erfolgte nach dem First Light IO-Deal, der bereits abgeschlossen war", sagte Amazon Games-Chef Jeff Gattis in einem Interview mit Polygon.

Gattis sieht darin eine große Chance, die Reichweite von 007 Media zu erweitern und Videospiele, Filme und Fernsehen zu integrieren. "Diese Grenze wird immer verschwommener. Wir sehen, das ist eine echte Chance für uns, geistiges Eigentum zu schaffen, das TV-Shows und Filme erweitert – oder zumindest erweitert", sagte er.

Amazon hat große Pläne mit Crossovers zwischen Filmen und Spielen. Eine Tomb Raider-Show ist zusammen mit den neuen Videospielen geplant, und natürlich gibt es auch den riesigen Erfolg der Fallout-Show. Jetzt hoffen wir einfach, mehr über die filmischen Pläne für das nächste James-Bond-Projekt zu erfahren. Vielleicht dank seiner Rolle als Bond in First Light hat Patrick Gibson sich auch eine Chance auf die Realfilmrolle verdient.