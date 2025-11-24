007 First Light Entwickler gibt zu, dass "der Frühling nach der Verzögerung von Grand Theft Auto VI wirklich gut aussieht"

HQ

Es traf wie eine Bombe, als bekannt wurde, dass die Wartezeit auf Grand Theft Auto VI noch länger sein würde, da das Spiel offiziell auf den 19. November 2026 verschoben wurde. Das bedeutet, dass noch mehr oder weniger ein ganzes Jahr bis zur Premiere verbleiben.

Natürlich traurig für alle Spieler, aber es ist nicht alles Düsternis und Düsterheit. Nicht jeder will es zugeben, aber Grand Theft Auto VI ist offensichtlich ein starker Konkurrent, von dem erwartet wird, dass er mit absolut allem das Board fegt. Und ein Unternehmen, das durch die Verzögerung von Rockstar eine bessere Zukunft sieht, ist der dänische 007 First Light Entwickler IO Interactive.

CEO Hakan Abrak kommentiert in einem Interview mit GamesIndustry, was das bedeutet, und sagt erfrischend unverblümt: "Es wäre eine Lüge zu sagen, dass der Frühling offensichtlich wirklich gut aussieht."

007 First Light wird am 27. März für PC, PlayStation und Xbox erscheinen – und mehrere zusätzliche Monate, ohne sich mit Rockstars vielleicht am meisten erwartetem Titel aller Zeiten auseinandersetzen zu müssen, ist natürlich positiv. Abrak gibt jedoch zu, dass Grand Theft Auto VI für alle Beteiligten immer noch ein Nettovorteil ist:

"Ich möchte im gleichen Atemzug sagen, dass GTA 6 für die Branche eine willkommene Sache ist. Ich glaube, viele Spieler, die vielleicht eine Weile nicht mehr gespielt haben, werden wieder damit anfangen, und generell für die gesamte Branche. Ich denke, das wird großartig."

2026 wird ein aufregendes Jahr, in dem man vermuten kann, dass alle Publisher Grand Theft Auto VI genau beobachten und niemand freiwillig seine Spiele in der Nähe davon veröffentlichen wird – etwas, das dazu führen könnte, dass der normalerweise beste Monat des Jahres für große Veröffentlichungen (November) schmaler wird als seit langem.