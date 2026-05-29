007 First Light Berichten zufolge 200 Millionen Dollar gekostet und die Entwicklung dauerte sieben Jahre

HQ

Der Vorstoß von IO Interactive in die Welt der Spionage ist endlich auf PC, PS5 und Xbox Series X/S angekommen, denn 007 First Light ist nun gestartet und hat sich bereits als großer kommerzieller Erfolg erwiesen. Innerhalb der ersten 24 Stunden konnte das Spiel über 1,5 Millionen Exemplare ausliefern, was angesichts des Standardeditionswerts von etwa 60 £ wahrscheinlich bedeutet, dass das Spiel bereits rund 90 Millionen Pfund Einnahmen für das dänische Studio erzielt hat.

Wie ist das im Vergleich zu den Kosten des Spiels? In einem neuen Bericht der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau (danke, Eksta Bladet) heißt es, dass 007 First Light 1,3 Milliarden dänische Kronen in der Entwicklung gekostet hat, was etwa 130 Millionen Pfund/200 Millionen Dollar entspricht. Davon abgesehen sollte es nicht mehr lange dauern, bis das Spiel als Erfolg für das Studio gilt, sodass Pläne für weitere Kapitel sehr wahrscheinlich sind.

Die Information fügt außerdem hinzu, dass IOI sieben Jahre für die Entstehung 007 First Light benötigt hat, was bedeutet, dass wir nur hoffen können, dass die Wartezeit auf weitere Kapitel nur einen Bruchteil dieser Zeit ausmacht, sonst wird es bis in die 2030er Jahre dauern, bis wir Patrick Gibson als James Bond zurückkehren sehen – vorausgesetzt, er wird nicht auch als Live-Action-Kinoversion der Figur besetzt. das ist...

Was haltet ihr von 007 First Light ? Hier können Sie unsere spezielle Rezension zum Spiel lesen.