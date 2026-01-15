007 First Light auf dem PC auszuführen sollte einfacher sein als erwartet

HQ

Letzte Woche veröffentlichte der Entwickler IO Interactive die offiziellen PC-Spezifikationen für 007 First Light , was zeigt, dass das Spiel für diejenigen, die es auf der Plattform ausprobieren möchten, beim kürzlich verschobenen Release im Mai einigermaßen zugänglich zu sein scheint.

Allerdings gibt es einen Haken. IOI hat die PC-Spezifikationen etwas durcheinandergebracht und jetzt aktualisierte Spezifikationen veröffentlicht, die den zuvor gemachten Fehler berücksichtigen und korrigieren. Die gute Nachricht ist, dass die technischen Daten jetzt tatsächlich noch zugänglicher sind, wobei die einzige Änderung für den RAM- und Video-RAM-Teil der Liste gilt.

Für diejenigen, die das Spiel mit der minimalen grafischen Qualität spielen möchten, benötigt das Spiel nun nur noch 6 GB VRAM statt 8 GB, während empfohlene Grafiken nur 8 GB VRAM statt der erwähnten 12 GB benötigen. Ebenso ist der benötigte RAM sowohl bei den Mindest- als auch in den empfohlenen Grafikoptionen auf 16 GB eingestellt, was einer Verringerung gegenüber den zuvor empfohlenen 32 GB entspricht.

Also gute Nachrichten für alle Bereiche! Wirst du 007 First Light auf dem PC spielen?