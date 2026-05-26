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Es ist eine mutige Aufgabe, die IO Interactive mit der Erstellung von 007 First Light übernommen hat. In einer Zeit, in der das James-Bond-Franchise am turbulentesten ist, haben sich die Schöpfer von Hitman engagiert, um eine wirklich originelle Geschichte um Ian Flemings äußerst berühmten Spion zu erzählen. Das Ziel war nie, einen vergessenswerten Film-Tie-in-Film zu machen oder überhaupt auf das FPS-Erbe der Serie zurückzugreifen. Vielmehr entschied IO Interactive, dass der richtige Zeitpunkt für ein Action-Adventure-Spiel mit Bond gekommen ist, aber nicht nur das, sondern auch eine vollwertige Ursprungsgeschichte, auf die die Filme selten eingehen.

Also ja, was wir mit 007 First Light haben, ist in vielerlei Hinsicht etwas ganz Besonderes. Es ist ehrgeizig und spektakulär, authentisch und spannend, und für Bond-Fans da draußen, die verzweifelt nach einem Lebenszeichen aus der Reihe suchen, ist es fast ein Muss. Aber hier ist auch das Problem mit 007 First Light; IO Interactive ist trotz seiner Brillanz bei der Entwicklung von Hitman-Spielen nicht besonders bekannt für Action-Adventure-Projekte. Haben sie also alle Widrigkeiten überwunden und einen Titel herausgebracht, der IO Interactive an die wahre Spitze der Videospiel-Elite bringt?

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Bevor ich diese Frage beantworte, betrachten wir das Spiel aus einer analytischeren Perspektive. Zunächst einmal hat IO Interactive als Bond-Erlebnis die Aufgabe mit Bravour erfüllt. Patrick Gibson ist eine wunderbare Wahl als James Bond, und die Art, wie diese Figur geschrieben und dargestellt wird, wirkt wie eine frische, aber vertraute Interpretation des legendären Spions – einer, der immer noch seinen charmanten Charme, seinen witzigen Stil, seine unerschütterliche Entschlossenheit und seine Vorliebe für Stil und Klasse besitzt. Bond ist der Mann, der alle Männer sein wollen und mit dem alle Frauen zusammen sein wollen, und auch wenn das nach männlich-chauvinistischem Unsinn klingen mag, ist es ein Grundprinzip der Figur und etwas, das IO Interactive mit Vorsicht angegangen und mit Exzellenz überwunden hat. Außerdem spielen die größeren Besetzungen ihre Rollen und liefern interessante Charaktere, auch wenn es hier und da immer noch die charakteristischen Augenschmaus der Bond-Reihe gibt. Also gebührt IO Interactive Anerkennung dafür, dass sie den Frauenheldenfluss der Marke effektiv durchquert haben, den selbst die Filme heute wahrscheinlich fürchten.

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Und weiter auf der Anleihe-Front: Wir haben alle anderen Bereiche, in denen wir erwarten, dass bestimmte Versprechen eingehalten werden. Wir werden mit Aston Martins, geschüttelt-nicht-bewegten Martinis, Walther PPK-Seitenwaffen, Pen-Raketen, Laser-Uhrenriemen, Dart-Handys und einer Vielzahl weiterer von Q entwickelter Geräte verwöhnt. Was ein Bond-Erlebnis angeht, bekommt 007 First Light wirklich Bestnoten und liefert eine Welt, die genauso authentisch wirkt wie die Filme, vielleicht sogar an manchen Stellen, wenn man Bonds Narbe in dieser Version betrachtet...

Darauf aufbauend verwöhnt uns IO Interactive mit einem weltumspannenden Abenteuer, das uns von MI6-Hauptquartieren und Londoner Nachtclubs über friedliche vietnamesische Inseln, europäische Herrenhäuser bis hin zum Polar- und Antarktischen Polarkreis führt. Dies ist ein wirklich ambitioniertes Spiel, was den Spieler in die Rolle von Bond versetzt, und die Art, wie jedes Biom und jeder Ort präsentiert wird, ist voller Farbe und Leben, dass man kaum umhin staunen kann, wie effektiv die Glacier Engine weiterhin ist.

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Aber hier beginnen wir einige Stolpersteine zu erleben: Bei all den Dingen, die 007 First Light außergewöhnlich macht, gibt es auch eine Reihe von Dingen, die es einfach gut macht. IO Interactive hat sich in der Hitman-Reihe nie als besonders effektiver Geschichtenerzähler erwiesen, aber das war in diesen Spielen nie ein Problem, da der Wert auf Spielfreiheit gelegt wurde. 007 First Light muss in seiner Erzählschärfe messerscharf sein, präzise und effektive Dialoge liefern und die Charakterentwicklung sowohl für Helden als auch Antagonisten makellos verweben. Leider hat dieses Spiel nicht dieses Maß an Verfeinerung. Die Geschichte hat nicht ganz die Kraft, die man sich erhofft hat, und den Schurken fehlt zum Beispiel die unvergessliche Ausstrahlung, die alle großen Bond-Schurken sonst haben. Ich möchte anmerken, dass IO Interactive eindeutig größere Ambitionen hat, seine Geschichte weiter auszubauen, also ist dies vielleicht einfach der erste Akt einer größeren Geschichte, aber trotzdem hätte 007 First Light von einer strafferen Erzähl- und Dialogstruktur profitieren können.

Ebenso – und das ist vielleicht 007 First Light größtes Schwäche – scheint es aus spielerischer Sicht eine gewisse Identitätskrise zu erleben. Es ist keineswegs ein katastrophales Problem, aber dieses Spiel befindet sich in einer Art Schwebezustand, in dem es weder ein stilvolles und mitreißendes Action-Adventure wie Uncharted ist, sondern auch nicht die Vielseitigkeit und Spielfreiheit von Hitman besitzt. Und doch versucht er, dir das Beste aus beiden Welten zu bieten, und leider gewinnt niemand von dieser Entscheidung. Es gibt einige atemberaubende Set-Piece-Momente, aber nicht genug, um es auf Uncharted- und sogar Tomb Raider-Höhen zu katapultieren. Es gibt sandboxähnliche Bereiche, in denen man mehr Freiheit hat, eine Aufgabe zu erledigen, aber im Vergleich zu Hitman läuft es fast auf Schienen und es ist sehr schwer, vom Plan abzuweichen oder sogar die Mission zu scheitern. All das wird dann durch unnötige Fahrsequenzen durch London oder Nordafrika zusammengesetzt, was sich eher wie ein interaktiver Werbespot für Land Rover anfühlt als wie ein zentraler Teil des Gesamterlebnisses.

Der Punkt ist, 007 First Light funktioniert aus Gameplay-Sicht, aber die Sandbox- und spielerorientierten Elemente sind nur ein Schatten dessen, was Hitman bietet, und ebenso hinterlassen die wichtigsten Action-Adventure-Momente kaum Eindruck, manchmal fühlen sie sich sogar ein wenig anders an wie eine Bond-Geschichte an. Nach dem Abspann ist klar, dass IO Interactive entweder mehr auf das fokussieren muss, was es am besten kann, indem es reiche und nahezu unendliche Sandboxes bietet, oder sich ganz auf das lineare Action-Adventure-Design konzentrieren muss, denn dieser Mittelweg und das Gleichgewicht wirken nicht wie eine Verbindung, die zusätzliche Geschichten tragen kann.

Letztlich sind die Teile von 007 First Light, die am meisten beeindrucken, meist die, in denen das Gameplay eher in den Hintergrund tritt und man versucht, einen Piratenkönig davon zu überzeugen, einen nicht seinen Alligatoren zum Fraß zu geben, oder zu einem atemberaubenden Herrenhaus in den montenegrinischen Bergen fährt. Wenn es loslässt und dich auffordert, einen gesperrten Bereich zu durchqueren, sieht man, wie du ahnungslose Gegner mit denselben Takedown-Techniken ausschaltest oder einfach nur run-and-gun wie ein Kapitel einer Call of Duty-Geschichte – das sind die Momente, in denen 007 First Light ausrutscht und stolpert. Wenn du es nicht besser wüsstest, könntest du überzeugt sein, dass 007 First Light der Versuch eines anderen Entwicklers ist, IO Interactives Hitman-Formel zu emulieren...

Also ja, 007 First Light hat viele Treffer und viele Fehlschläge. Um die frühere Frage zu beantworten: Dieses Spiel hat genug, um Vertrauen in IO Interactive und seine umfassendere Vision für diesen Stil eines James-Bond-Spiels zu geben, mit viel Ehrgeiz und Qualität, die aus jedem Riss herausquellen. Aber es gibt auch klare Verbesserungsmöglichkeiten – Bereiche, die dieses Spiel von einem bloin unterhaltsamen und großartigen Action-Adventure-Projekt zu etwas wirklich Unverzichtbarem heben würden. So wie es ist, wirst du 007 First Light genießen, aber es ist weder Uncharted 4 noch Hitman 3.