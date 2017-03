The Legend of Zelda: Breath of the Wild - Gameplay Framerate-Vergleich: Vor und nach v1.1.1.-Patch

Wir haben uns drei kritische Gebiete aus dem neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor, und nach dem Patch 1.1 angeschaut, der auf der Nintendo Switch drastisch die Framerate behebt. Gespielt wurde übrigens im Docking-Modus.