England's ESL Spring Season Hearthstone Premiership startet

Die ESL Uk kündigte den Start des Spring Season Hearthstone Premiership Tournaments an, bei dem in den nächsten sieben Wochen 16 Spieler zusammenkommen, um für ein Preisgeld von 6.500 tausend US-Dollar gegeneinander anzutreten. Die Grand Finals finden dabei auf London's MCM Comic-Con am 27. Mai statt.

Dieses Jahr sehen wir also das doppelte an Spielern, dabei wird das Schweizer System auf die 16 Spieler angewendet, bevor die Zahl auf acht heruntergeht und man auf eine Double-Elimination umsteigt. Außerdem wurde jeder Spieler der sich erneut qualifizieren wollte angenommen, unter anderem die vier Finalisten aus dem vergangenen Jahr.

Joe Fenny, ESL UK's Talent Manager fügte hinzu: "Die Premiership im vergangenen Jahr war gefüllt mit Action, und mit dem diesjährigen Line-Up ist das Ganze auf etwas noch viel größeres und besseres angesetzt! Die nächsten sieben Wochen werden sehr spannend, und ich kann es kaum abwarten zu sehen wer die Spieler sein werden, die sich zu den Finalen auf der MCM Comic-Con im Mai wagen!"

Verfolgen könnt ihr das Spiel wie immer über Twitch, mehr Informationen zum Turnier könnt ihr hier finden.

Ist das steigende Wachstum des Events ein Zeichen dafür, dass die eSports-Szene in Großbritannien im allgemeinen wächst?

Photo: ESL