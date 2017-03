Erste Details zum Finale der Wargaming.net-League Grand

Wargaming.net veröffentlichte weitere Details über das Finale ihrer der Wargaming-Liga. Dort treten zwölf der besten Tank-Teams der Welt gegeneinander im Kampf von Ruhm und ein Preisgeld von 300.000 US-Dollar gegeneinander an. Veranstaltet werden die Grand Finals zum ersten Mal im VTB-Eispalast in Moskau, Russland. Dabei wird das Ganze in zwei Phasen über vier Tage eingeteilt. Die Gruppen-Phase läuft vom 23. bis zum 24. Mai in einem Studio, danach kämpfen die übrig gebliebenen Teams im VTB-Eispalast vom 27. bis 28. Mai gegeneinander.

"Man kann nicht leugnen, dass CIS viele leidenschaftliche World-of-Tank-Fans hat. Deshalb dachten wir uns, dass es an der Zeit wäre, die Grand Finals an den Ort zurückzubringen, an dem das Spiel geboren wurde," erzählt Mohamed Fadl, der Head of Global Competitive Gaming bei Wargaming. "Es bietet uns außerdem eine fantastische Gelegenheit, einige exklusive Details über unser kommendes großes Update für World of Tanks preis zu geben, um das Event zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen."

Auch während der Finalrunden sind einige Aktivitäten geplant, die es Fans erlauben, ihre Lieblingsspieler zu verfolgen und die eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Wer sich das Event in Person ansehen möchte, kann das dieses Jahr erneut kostenlos tun. Als wäre das nicht genug verspricht Wargaming.net zusätzlich neue Informationen zu einem 'Grand Pack Bundle' zu teilen, das unser "Erlebnis erweitern" soll - weitere Details folgen dazu in kürze. Das Geschehen könnt ihr live über den WG League Stream oder auf Twitch mitverfolgen. Ein neuer Trailer wurde ebenfalls veröffentlicht, diesen könnt ihr euch unten ansehen. Ist World of Tanks eines der taktischsten eSports-Spiele da draußen?