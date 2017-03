Team Liquid verlieren NA LCS-Platz

Obwohl Team Liquid mit ihren Nachwuchstalenten Adrian "Adrian" Ma und Yiliang "Doublelift" Peng eine vielversprechende Mannschaft zusammengestellt haben, mussten das Team einen herben Rückschlag in der League of Legends-Sezene einstecken. Nach ihrer Niederlage gegen FlyQuest sind sie nämlich aus der Nordamerikanischen Championship Series ausgeschieden, zum ersten Mal in ihrer Gründungsgeschichte. Liquid sitzt nun auf dem neunten Platz, dicht gefolgt von Team EnVyUs. Um sich doch noch für die NA LCS zu qualifizieren, müssen die beiden Mannschaften nun gegen die Sieger der Challenger Series gewinnen, eUnited und Gold Coin United. War Team Liquids Relegation unabwendbar?

Photo: Riot Games