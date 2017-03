Team Liquid kehrt zu Heroes of the Storm zurück

Team Liquid hat bekanntgegeben, dass sie in die kompetitive eSport-Szene von Heroes of the Storm zurückehren werden. Dafür haben sie niemand Geringeren als den früheren Misfits-Roster verpflichtet, den Gamereactor erst kürzlich auf dem Western Clash gesehen hat. 2016 war kein leichtes Jahr für Liquid, denn obwohl es einige vielversprechende Chance für das Team gab, konnten sie nie endgültig überzeugen.

"Heute kündigen wir unseren Wiedereintritt in Heroes of the Storm an, mit Blumbi, Nurok, darkmok, Splendour und HasuObs. Das ehemalige Misfits-Squad war seit ihrer Gründung eines der besten Teams in Europa, angefangen mit ihrer Silber-Trophäe in Katowice, 2016. Sie gewannen ihr erstes Turnier auf der DreamHack Tours und steigen nach wie vor die Podiumsplätze empor - zuletzt erhielten sie Bronze beim Western Clash vor drei Wochen." heißt es in der Ankündigung.

Das Team sitzt auf aktuell auf der Spitze der HotS-Global Championship Phase Europe-Pro League mit einem 7-0 Rekord, man könnte also durchaus davon sprechen, dass Team Liquid keine allzu schlechte Akquisition getätigt hat. Wie gut wird die Rückkehr von Team Liquid im HotS-Universum sein?

Photo: Team Liquid