Gerard Piqué veröffentlicht neues eSports-Projekt eFootball

Wir berichteten bereits imvergangenen Monat darüber, dass FC Barcelona-Spieler Gerard Piqué ein eSports-Projekt veröffentlichen wird. Über das kommende Projekt gibt es ein paar weitere Details, wenn auch nur wenige. Piqué kündete selbst den Namen des Projekts über Twitter an und forderte die Leute dazu auf, sich "mir anzuschließen um die Zukunft des Fußballs im eSports" zu erschaffen. Das Projekt nennt sich eFootball, mehr Informationen dazu gibt es auf der offiziellen Website. Die Firma dahinter sucht momentan außerdem neue Stellen im Bereich Wettkampf, Inhalt, Marketing, Business und Events. Davon abgesehen gibt es nur wage Informationen dazu, was die Zukunft des Projekts bringt. Es ist kein Geheimnis, dass der Fußballer an eSports interessiert ist und auch ein Barcelona eSports-Club hört sich für uns gut an. Was könnte das neue Projekt mit sich bringen?

Photo: eFootball