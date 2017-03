Morgen beginnen Halo World Championship-Finalrunden

Die Finalrunden der Halo World Championship finden morgen auf dem ESL-Campus in Burbank, Kalifornien, statt, am gesamten Wochenende erwartet uns also ein spannungsgeladenes Turnier. Zwölf der besten Halo 5-Teams der ganzen Welt kämpfen um einen Preispool von eine Million US-Dollar (ca. 925.000 Euro). Das Turnier beginnt mit dem Eliminierungsmodus in vier Gruppen à drei Teams. Die Gewinner der Vorrunden werden in einer Best of Five-Serie ermittelt, die Verlierer gehen in das untere Bracket über und kämpfen dort um den zweiten Finalistenplatz. Gruppe A besteht aus Crowd Pleasers, Supremacy und OpTic Gaming, Gruppe B hat die Teams London Conspiracy, Team Liquid und Luminosity. Splyce, Team Immunity und Team EnVyUs werden in Gruppe C gegeneinander antreten, in Gruppe D sehen wir Soar Gaming, Fab Esports und Str8 Rippin. Das Turnier wird auch auf Twitch übertragen, falls ihr live dabei sein wollt. Wer wird den Titel mit nach Hause bringen?

Photo: ESL