Verkauft Schalke 04 den Platz in Challenger Series?

Verkauft Schalke 04 den Platz in der League of Legends-Challenger Series? Das berichtet jedenfalls Summoners Inn. Das Gerücht folgt auf ein für das Profi-Team enttäuschendes Aus im Halbfinale der Challenger Series. Es war der erklärte Plan von Teammanager Michael "Veteran" Archer, beim "Kampf um die LCS" oben mitzumischen, was nun nicht passieren wird. Nun soll angeblich ein neues Team für die ESL-Meisterschaft aufgebaut werden. Moritz Beckers-Schwarz von Schalke 04 erklärte, dass "Schalke 04 Esport die Situation nun intern analysieren" werde. Schalke-Star Marcín "SELFIE" Wolski ist derweil seinem Twitter-Account zufolge offen für Angebote.

Photo: Schalke 04