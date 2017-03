Afreeca Freecs bestraft für Disconnect bei LCK

Wie die Veranstalter über die koreanische League of Legends-Seite verkündeten, erteilte Riot Games Afreeca Freecs, ein Team in der LoL-Champions Korea League, eine Strafe für das absichtliche Verlassen des Matches gegen die ROX Tigers. Das Match fand am 19. März statt, dabei sah man Seohaeng "KurO" Lee und Dayoon "Spirit" Lee, wie sie aus beiden Spielen der Serie austraten. Die Strafe führt zum Verlust eines Punktes. Dies bedeutet, dass das Team nun auf dem sechsten Platz der LCK steht. Denkt ihr der Punktabzug ist eine angemessene Strafe?

Photo: Riot Games