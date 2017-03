OpTic Gaming sichert sich Sieg auf CWL Dallas

OpTic Gaming hat in einem intensiven Finale die Jungs von eUnited besiegt, auf der CWL Dallas. Damit gelang es dem Team erneut auf einem CWL-Event abzusahnen, erst letzten Monat war das in Paris ebenfalls der Fall gewesen. OpTic gewann die ersten beiden Maps der Finalrunde, musste sich in der zweiten Hälfte aber noch einmal mächtig anstrengen, da eUnited ordentlich nachgelegt hat. Insbesondere Pierce "Gunless" Hillmann überzeugte mit einer tollen Performance, am Ende war es jedoch nicht genug. OpTic hat während des gesamten Turniers nur eine einzige Serie verloren, deshalb war es letztlich keine allzu große Überraschung, dass sie den Titel auch diesmal mit nach Hause nehmen würden. Der Sieg bedeutet dem Team ein bisschen mehr, weil es der 30. Titel für Ian "Crimsix" Porter ist, der damit zum erfolgreichsten Call of Duty-Spieler überhaupt aufsteigt. OpTic hat außerdem ein Preisgeld von 80.000 US-Dollar erhalten und legen generell aktuell eine verdammt gute Serie hin.

Photo: OpTic Gaming