Origen verpasst Promotion für die EU LCS

Es ist kein Geheimnis, dass das League of Legends-Team Origen aktuell keinen guten Lauf hat. Erst am Wochenende mussten die Fans zwei weitere Niederlagen einstecken, damit ist das Team nun offiziell vom Promotions-Turnier ausgeschlossen. Das ist nun schon der zweite Einzug in Folge, den Origin verpasst. Mit bitteren Niederlagen gegen sowohl Team Vitality als auch Splyce in der vorletzten Woche, verzeichnet die Tabelle insgesamt 11 Niederlagen in Folge. Splyce macht einen starken Eindruck und könnte den letzten Qualifizierungs-Platz dieser Gruppe gewinnen, aus Gruppe A wird entweder Fnatic oder Roccat zur LCS Europe fahren.

Photo: Riot Games