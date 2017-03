Zweites Jahr der Pro League von Rainbow Six: Siege startet

Ubisoft und ESL kündigten das zweite Jahr der Rainbow Six: Siege-Pro League an. Diese startet heute in Nordamerika, am 23. März in Europa und am 26. März in Brasilien. Fans des Shooters müssen also nicht mehr lange warten, um mehr vom eSports-Aspekt des Spiels zu sehen.

"Das erste Jahr des Wettbewerbs endete auf dem Six Invitational in Montreal, bei dem die besten Teams gegeneinander antraten," heißt es in der Pressemeldung. "Eine stets wachsende Community mit über 15 Millionen Spielern zeigt das starke Interesse am Wettbewerb, dass sowohl 120.000 Tausend Zuschauer gleichzeitig, als auch 1,3 Millionen Stunden Spielzeit auf dem dreitägigem Event bot. Diese positiven Zahlen reflektieren den hohen Standpunkt des Spiels in der eSports-Szene, ebenso wie Ubisofts Hingabe, zusammen mit dem Feedback und dem Enthusiasmus der Community weiterhin ein Langzeit-basiertes Spiel aufzubauen."

Das zweite Jahr wird exklusiv auf dem Windows PC stattfinden, doch Konsolenspieler können noch immer in den Major Leagues antreten. "Indem wir uns komplett auf den PC konzentrieren, hoffen wir ein höheres Level des Entertainments zu erreichen und unsere positiven Werte voranzutreiben: Die Hingabe, die unsere Pros für das Spiel haben, ihre Disziplin, ihre harte Arbeit und die Risiken die sie eingehen," erklärt Brand Director Alexandre Remy.

Dieses Jahr werden wir sowohl drei Seasons der Pro League als auch ein großes Finale sehen. Am Ende jeder Season wird ein Live-Event stattfinden, bei dem die Top-Teams aus Nordamerika, Europa und Brasilien für ein Preisgeld von 100.000 Tausend US-Dollar gegeneinander antreten. Die Finale werden in Katowice, Polen am 20. und 21. Mai stattfinden. Mehr Informationen zum kompetitiven Programm und den Qualifikationsrunden gibt es auf der offiziellen Rainbow Six-Website. Seid ihr enttäuscht dass man das Ganze nur noch auf den PC beschränkt?