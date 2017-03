IEM Katowice mit höchster Reichweite aller Zeiten bei Ausstrahlung

Intel Extreme Masters (IEM), die am längsten bestehende globale Pro Gaming Tour der Welt, feierte den finalen Höhepunkt der mittlerweile 11. Saison mit einer Rückkehr nach Katowice in Polen zur World Championship 2017. Die weltbesten Teams, unter anderem die Sieger von der IEM Oakland 2016 und IEM Gyeonggi 2016, traten auf der Hauptbühne der Spodek Arena um 650.000 US-Dollar Preisgeld in Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends und Starcraft II an. Mit mehreren digitalen und linearen Distributionspartnern, einem vergrößerten eSports Festival und der Integration von hochmoderner Technologie, erweitert die ESL erneut ihr selbstauferlegtes Engagement: Legendäre Spiele mit einem großartigen Erlebnis auf den weltbesten Veranstaltungen zu präsentieren.

Neben den 173.000 Fans, die das Stadion und das anliegende Festival im Verlauf der zwei Wochen besucht haben, hat die Intel Extreme Masters World Championship 2017 mehr als 46 Millionen Unique Viewers online erreicht, was einem Wachstum von 35 Prozent im Vergleich zu der Veranstaltung im letzten Jahr entspricht. Das Event ist bis dato das am meisten übertragene in der Geschichte der ESL, mit unter anderem 70 linearen und digitalen Partner auf der ganzen Welt, welche Inhalte in 19 Sprachen produzierten und ausstrahlten. Insgesamt wurden durch Live Streams, Highlightvideos und weitere besondere Inhalte, mehr als 55 Millionen Fans auf Twitter und Facebook erreicht, was den Erfolg aus dem vergangenen Jahr (30 Millionen) bei weitem übertrifft.

Photo: ESL and Intel