Washington DC baut eigene eSports-Arena

Mit der wachsenden Beliebtheit von eSports auf der ganzen Welt, ist es nur logisch, dass nun auch die Hauptstadt von Amerika einen Einstieg in die sich ausweitende Welt des kompetitiven digitalen Spielens wagt. Vorsitzender von Events DC Max Brown, der Mann der für alle Events, Sport und Entertainment in Washington verantwortlich ist, erwähnte kürzlich gegenüber Mashable, dass man an einem 65 Millionen US-Dollar teuren eSports-Stadium mit Platz für 4200 Leute arbeite. NRG eSports, die Teams Spiele wie Hearthstone und CS:GO anbietet, soll nun zusätzlich von Events DC gesponsert werden. Ein gar nicht mal so schlechter Deal für die Mannschaft und eine große Investition für Events DC.

"Wir haben einige Universitäten hier in Washington," erzählt Brown. "Es gibt unheimlich viele Jugendliche die hier leben und jedes Jahr herkommen, um an unseren Universitäten zu studieren. Deswegen macht es für uns Sinn, eine neue Flagge [für eSports] zu hissen und am Ende die Hauptstadt für eSports zu sein, genau so wie wir es für Amerika sind."

NRG eSports-Co-Gründer Andy Miller kommentierte ebenfalls zum Stadiums-Bau: "Diese Events sind in zwei Sekunden ausverkauft, du musst viel Geld ausgeben doch sie sind groß, machen Spaß und sind super cool. Man denkt sich jedoch nicht 'Ich möchte mein Team dieses Wochenende spielen sehen und in meine lokale Arena gehen,"erklärt Miller. "So läuft das einfach nicht bei eSports, und das ist etwas was uns fehlt wenn man eine richtige Verbindung mit einer Organisation und Spielern aufbauen möchte."

Miller redete ebenfalls über die Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr darüber,"teilt er mit. "Ich denke, das ist das erste Mal für eSports und eine große Anerkennung für NRG, jedoch auch für die eSports-Szene an sich und es zeigt, wie groß und interessante das Ganze geworden ist. Sodass nun auch sehr vorausdenkende Menschen wie Events D.C. einen Blick auf das Ganze werfen, sich in das Gebiet hineintrauen und sogar Zeit und Geld darin investieren."

"Wir sind nicht das D.C. NRG,"stellt Miller klar. "Doch wir werden eine Menge Zeit hier verbringen, wir werden hier definitiv unsere Bootcamps austragen... und hoffentlich können wir große Events verteilt über die verschiedenen Ligen nach D.C. bringen, damit Leute hingehen können um sie sich die Spiele anzuschauen."

"Es gibt keinen Grund wieso es nicht Washington D.C. gegen New York, oder Boston gegen L.A. heißen sollte und sich somit Rivalitäten bilden," fügt er hinzu. "Wir haben unsere eigenen Gegner in verschiedenen Spielen verteilt über die verschiedenen Organisationen, aber es wäre ziemlich cool wenn das Ganze auch Stadt-basiert wäre."

Miller wurde ebenfalls gefragt, ob dies heißt, dass NRG die Stadt nun auch in der Overwatch League repräsentiert, die ebenfalls Stadt-basiert sein soll: "Erstens - wir wollen sicher sein, dass wir in der Overwatch League sind," erklärt er, gab jedoch keine näheren Informationen dazu, ob die Teams für die League noch ausgewählt werden müssen. "Zweitens - es wäre großartig wenn es Washington D.C. wird. Wir haben ein aufregendes Team, das wir gerne zusammenhalten möchten und wir wollen wachsen, wir haben eine Fanbase und wir sind schon lange dabei. Wir haben die Fackel für Overwatch schon eine Weile getragen. Ich denke die [Partnerschaft] ist eine Bestätigung für die Stadt-basierte Herangehensweise die man versucht zusammenzustellen."

Das Washington DC-Stadium soll bis Ende 2018, spätestens jedoch bis zum Frühjahr 2019 fertiggestellt werden. Eignet sich DC als guter Standort um ein neues eSports Stadium zu bauen? Und wann bekommt Berlin ein vergleichbares Zentrum?