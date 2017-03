Ist Rick Fox interessiert an eigenem Overwatch-Team?

Während der Bereich eSports in Europa im Moment einen enormen Schub erfährt und zu einem echten Phänomen wird, scheinen in Nordamerika mehr und mehr Prominente darauf erpicht zu sein, als Sponsoren oder Eigner eigener Teams aufzutreten. Während Rick Fox den eSports ja bereits im letzten Jahr betreten hat, mit der Gründung eines eigenen League of Legends-Teams, scheint er nun Interesse an Overwatch zu haben. Auf Twitter teilt er ein Bild mit Merchandise-Items des Spiels und schreibt: "Was #schaut ihr euch an?".

