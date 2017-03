Wie wir vergangene Woche bereits berichteten, ging Hewlett Packard auf eine Partnerschaft mit Team Secrets' CS:GO Spielerin Julia "Juliano" Kiran ein. Wir sprachen mit Juliano über die Partnerschaft und über Frauen im eSports im Allgemeinen. Dabei erklärte sie uns, wie die Partnerschaft einen positiven Einfluss auf letzteres haben soll. Im Gespräch über die Partnerschaft lobte Juliano Hewlett Packard: "Eigentlich haben sie dieselben Ziele wie ich, undzwar jeden wissen zu lassen, dsas Spieler in allen Formen und Größen kommen, es ist egal, welches Geschlecht man hat [oder irgendwas anderes]. Ich freue mich einfach sehr, mit ihnen zusammenzuarbeiten."

Wir erkundigten uns ebenfalls über ihre Gedanken zum Thema Frauen im eSports, dabei erwähnte sie, dass der Sieg von Team Secret des CS:GO-Intel Challenge Tournaments wichtig ist "für Spieler im Allgemeinen und für junge Frauen, die mehr über das Spiel und den Wettstreit wissen wollen, um andere Wege zu finden, statt sich bei ihrem Freund zu erkündigen. Ich denke wir müssen die weiblichen [...] Fähigkeiten [...] im Allgemeinen verbessern und denke es ist wichtig, um weiter zu wachsen und mehr Frauen für eSports zu interessieren."

Außerdem sprachen wir darüber, ob wir in Zukunft in Sachen Geschlecht mehr gemischte Teams sehen werden. Da es keine biologischen Unterschiede zwischen den Spiel-Fähigkeiten von Mann und Frau gibt, sieht Juliano keinen Grund dafür, wieso dies nicht passieren sollte und hofft, davon in der Zukunft mehr zu sehen. "Frauen sollten zusammen mit Männern antreten, und dabei sollten keine Unterschiede gemacht werden", ergänzt sie. Wo seht ihr das Wachstumspotential für Frauen im eSports-Bereich?

Photo: Hewlett Packard