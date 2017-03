Zotac kündigt Zotac Masters-Event für Dota 2 an

Zotac, einer der größten Hardware- und Peripherie-Unternehmen der Welt, kündigte an, mit den Zotac Cup Masters in die kompetitive eSports-Szene einzutauchen. Dies soll in Valves berühmten MOBA Dota 2 stattfinden. Die regionalen Qualifizierungen haben bereits vorige Woche angefangen, am 30. Mai wird das Finale bei der Computex-Veranstaltung in Taipei, Taiwan stattfinden. Für die antretenden Teams gibt es mit einem Preis-Pool von 100.000 US-Dollar und einer Einladung zur chinesischen Zotac-Feier, anlässlich des 10-jährigen Dota 2-Jubiläums gibt es also einiges zu gewinnen.

Nachdem Zotac bereits seit über zehn Jahren Online-Events für die kompetitive Dota-Szene veranstaltet, ist dies nur passend. "Mit der steigenden Begeisterung für eSports und unserer eigenen Zotac Cup-Plattform, machte es für uns Sinn mit dem Zotac Cup Masters eine noch stärkere Verbindung mit den Spielern und der Community einzugehen, und es als Turnier-Plattform für Teams auf der ganzen Welt anzubieten", so Zotac's Global Marketing Director Chinny Chuang.

Spieler können sich bereits für die regionalen Qualifizierungen registrieren. Die Gewinner werden dank Zotac nach Taipei eingeflogen. Sechs Teams können sich aus jeder Region qualifizieren, die zwei besten Teams der Welt werden dabei persönlich zum Finale eingeladen. Fans können das Geschehen über die offizielle Website, oder dem Twitch-Kanal des Zotac Cup verfolgen. Während des Events können wir "Spaß und aufregende Aktivitäten" neben den aufregenden Spielen erwarten. Könnte dies ein neuer Wendepunkt für die diesjährigen Dota 2-Events werden?

Photo: Zotac