IS Cup bringt eSports auf die PS4

In Finland kommen Ilta-Sanomat, Playstation, SJK eSports, Livegamers und SEAMK zusammen, um das eSport-Turnierare IS Cup zu organisieren. Die besten 16 Spieler aus dem Qualifizierungsrunden in FIFA 17 und NHL 17 kommen zusammen, um auf der Playstation 4 um fast 3000 Euro zu kämpfen. Alle Finalisten bekommen ein spezielles Playstation-Paket. Das Finale des IS Cups' wird am 22. April im OmaSP-Stadium in Seinäjoki stattfinden. Zuschauen dürft ihr bequem via Stream. Wenn ihr stattdessen lieber live dabei sein wollt, könnt ihr euch in den Qualifizierungsrunden versuchen, die Livegamers als Online-Turnier veranstaltet. Wer demnächst eh in Schweden sein sollte, darf sich in Rytmikorjaamo in Seinäjoki am 7. April versuchen, viel Glück dabei! Die Regeln des Turnieres findet ihr auf der IS-Webseite (bitte nicht verwechseln!).

