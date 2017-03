Cinkrof unterstützt Europäosches LoL-Team Origen

Diejenigen unter euch, die die europäische League of Legends-Championship Series (EU LCS) verfolgen, wissen sicherlich, dass sich Origen momentan nicht besonders gut schlägt. Das Team steckt ganz unten in der Gruppe B fest, mit keinem einzigen Sieg und bereits sieben Niederlagen. Da muss sich einiges tun, deshalb wurde nun Jacob "Cinkrof" Rokicki in das Team gebracht, wie das Team auf Twitter bekanntgab.

Cinkrof spielte bislang bei den Spaniern Baskonia Esports, seine Neubesetzung bleibt nicht die einzige in dieser Saison. Kim "Wisdom" Tae-Wan ist einer der vielen Spieler, denen es nicht gelang, eSports-Teams im Spring Split von sich zu überzeugen. Aleksi "Hiiva" Kaikkonen, hat mittlerweile bereits auf Facebook bestätigte, dass er nicht länger zu Riot gehört und wahrscheinlich den Misfits beigetreten ist. All diese dramatischen Veränderungen zwingen Enrique "xPeke" Cedeño Martínezd dazu, das Lineup wieder als Support zu unterstützen. Diese Position wird er so schnell wahrscheinlich nicht wieder verlassen, denn Nachschub ist gerade rar. Ob all diese Wechsel reichen, um Origens unglückliche Serie abzuwenden?

Photo: Superliga