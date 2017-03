Riot Games-Besitzer braucht Kredit in Höhe von 2 Millionen US-Dollar

Wie Reuters berichtet, versucht das chinesische Unternehmen Tencent Holdings - die Eigentümer der League of Legends-Entwickler Riot Games - bei ansässigen Banken einen Kredit in Höhe von 2 Millionen US-Dollar zu erhalten. Wie der Bericht ebenfalls verrät, seien mindestens sechs Banken daran interessiert, Tencent bei ihren Plänen zu unterstützen. Tencent hat in den vergangenen neun Monaten um die 6,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, darunter ein dicker Deal mit den Mobile Games-Entwickler Supercell Oy, aus Finland. Wofür könnten sie dieses Geld wohl gebrauchen?

