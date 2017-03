Gfinity kündigt Challenger- und Elite Series-Events an

Gfinity, einer der größten eSports-Veranstalter in Großbritannien, veröffentlichte neue Details zu den neuen Challenger- und Elite Series-Turnieren. Angefangen wird mit Counter-Strike: Global Offensive. An der Challenger Series kann nun jeder Spieler teilnehmen. Während Spieler die Ränge hinaufklettern, sollen sie zusätzlich gegeneinander antreten und ihr Können testen. Je weiter oben sich ein Spieler befindet, desto größer stehen die Chancen zum Pro aufzusteigen. Die Elite Series besteht aus acht Spielern pro Team. Die Top Dreißig-Spieler der Challenger Series qualifizieren sich für den "Gfinity Elite-Draft". Die Elite Series wird in der Gfinity Arena in London stattfinden, nachdem die Challenger Series am 27. März startet.

"Egal ob man nur zum Spaß gegen andere Spieler antritt oder eine eSports-Karriere anstrebt, es ist einfach. Je mehr du gewinnst, desto mehr G-Punkte du sammelst, umso höher steigst du im Rang auf. Für die Elite Series-Pro-Teams ist dies eine Möglichkeit, neue Talente zu entdecken," schreibt Gfinity in einem Statement. Die Elite Series ist seit dem November angekündigt, doch genaue Informationen dazu wusste man bis vor kurzem nicht. Wer sich für die Challenger Series anmelden will, der kann das hier tun.