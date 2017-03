Bakery führte Team Dignitas zum Sieg des Western Clash

Team Dignitas hat am Wochenende den Western Clash in IEM Katowice gewonnen und damit ein bisschen ein Heroes of the Storm-Märchen vollzogen. Dignitas wurde nämlich im Vornherein als schwächstes europäisches Team in diesem Turnier gehandelt, doch am Ende setzten sie sich gegen Fnatic. Schon vor dem eigentlichen Turnier verlor Dignitas die Qualifikationsphase und wurde deshalb in das Verlierer-Bracket geschoben. Dort traten sie gegen das nordamerikanische Gale Force Esports und Team 8 an, ging aus diesen Begegnungen jedoch unbesiegt hervor. Als nächstes ging es die Favouriten des Western Clash, Misfits. In einem knappen Spiel rang sich Team Dignitas 3-2 durch.

In der finalen Partie gegen Fnatic, die im gesamten Turnier nur ein einziges Spiel verloren haben, überraschte Dignitas mit nahezu perfekt ausgeführten Rotationen und grandioser Teamkommunikation. Jerome "JayPL" Trinh zog mit Stitches, einem Helden, der seit der BlizzCon nicht mehr in die Meta kam, gegen Dignitas in den Kampf und holte senem Team eine 2-0-Führung. Fnatic ließ sich dadurch jedoch nicht aus der Fassung bringen und konterte den Stitches-Pick letztlich, um die Matches auszugleichen. Im finalen Match des Abends überwand Dignitas mit einem aggressiven Draft und zerbrach den Core von Fnatic.

Photo: ESL