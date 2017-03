TY gewinnt StarCraft II's ESL World Championship

Letztes Wochenende fanden die ESL World Championship für Starcraft II in Katowice, Polen statt. Dabei brachte Jun "TY" Tae Yang den großen Preis von 100,000 US-Dollar nach Hause.

TY trat gegen Kim "Stats" Dae Yeob an, der im großen Finale des Events für Splyce spielte. In einer Best-of-seven Serie kamen beide Spieler an ihre Grenzen, doch am Ende gewann TY knapp mit 4-3. Die Kämpfe waren in jedem Spiel spannend und beinhalteten verschiedene Taktiken die erfolgreich ausgespielt wurden.

TY's Sieg bedeutet seinen Einzug in das WCS Finale auf der kommenden BlizzCon. Nachdem er Anfang des Jahres zusätzlich bei den World Electronic Sports Games (WESG) gewann, sollte TY recht selbstsicher in die Zukunft starten. Kann ihn überhaupt noch irgendjemand aufhalten?

Photo: ESL