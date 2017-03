Britische Tekken 7-Meisterschaft angekündigt

Sied ihr ein echter Tekken-Meister? Falls sich eure Freunde an euren Knöpfchen-Drück-Künsten die Zähne ausbeißen, könnten wir interessante Infos für euch zu haben. Bandai Namco hat sich nun mit der ESL zusammengetan um den Meister der britischen Inseln zu küren. In diversen Schauplätzen werden Qualifizierungsturniere ausgetragen, hier gibt es die Liste der Events:

15. - 16. April 2017 - Glasgow

22. April - Dublin

29. April - Manchester

6. Mai - Birmingham

13. Mai - London

Das Turnier wird auf der Londoner Comic Con, vom 26. bis 28. Mai in der ESL Arena stattfinden. Bandai Namco feiert mit diesem Turnier den Release von Tekken 7, das am 2. Juni für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheint. Wenn ihr an einer Teilnahme interessiert seid, meldet euch hier an. Mehr Informationen über das Kampfspiel Tekken 7 bieten wir euch in unserer aktuellen Vorschau.