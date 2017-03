Hewlett Packard enthüllt Partnerschaft mit Julia Kiran

Der Computerproduzent Hewlett Packard hat sich mit der Counter-Strike: Global Offensive-Spielerin Julia "Juliano" Kiran von Team Secret verbündet. So verkündete man am 3. März bei den Extreme Masters in Katowice eine Partnerschaft. In der Zukunft wird Kiran demnach auf einem angepassten weißen Omen X System spielen. "Ich freue mich sehr, die erste eSports-Spielerin zu sein, die mit HP kooperiert und dabei in Zukunft Omen und andere HP-Spieleprodukte zu repräsentieren. Mit der Partnerschaft hilft HP dabei, das Bild eines eSport-Spielers und dessen Definition zu erweitern, und zeigt, dass es okay ist, anders zu sein. Denn Spieler kommen in verschiedenen Formen und Größen. Einige Kommentare, die ich online erhalte, zeigen mir, dass die Vorstellung, was einen guten Spieler ausmacht, bei vielen sehr veraltet ist - und das muss in der Öffentlichkeit besser dargestellt werden," erklärt Kiran in einer Pressemeldung. Erst letzten Oktober gewann Julia "Juliano" Kiran den ersten Platz bei den Electronic Sports World Championship.

