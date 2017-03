Piglet zieht in für Team Liquid in die Mid-Lane

In den vergangenen Tagen kursierten viele Gerüchte über die Restrukturierung in Team Liquids League of Legends-Team. Im Einzelnen ging es vor allem darum, dass es Chae "Piglet" Gwang-Jin von der Position des AD-Carrys nun in die Mid-Lane zieht.

Team-Manager Michael Artress bestätigte diese Entscheidung den Kollegen von theScore eSports und sagte dazu: "Nach einer Testwoche haben wir die Veränderungen im Roster zugelassen und Chae "Piglet" Gwang-Jin ​die Mid-Lane spielen lassen. Young-bin "Youngbin" Chung kommt damit zurück in die Teamaufstellung und übernimmt erneut die Rolle des AD-Carry. Das war eine großartige Kombination [...] und wir sind gespannt darauf zu erfahren, welche Fortschritte wir in der restlichen LCS Spring erzielen."

Team Liquid schlagen sich aktuell nicht sonderlich erfolgreich in der NA LoL Championship Series, und tümpeln - genau wie Team EnVy - mit zwei Siegen und acht Niederlagen irgendwo am Ende der Tabelle herum. Ob sich diese Veränderung positiv auf ihre Performance in den Turnieren auswirken wird?

Photo: Riot Games

