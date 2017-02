Las Vegas bekommt eSports-Arena in Neonopolis

Wie die Las Vegas Sun berichtete, arbeitet man in Las Vegas an einer eSports-Arena, die Platz für 200 Zuschauer bietet. Damit haben Spieler in der Stadt der Glücksspiele demnächst ihre eigene Arena. Eingeweiht wird diese am 3. März mit einem dreitägigen Halo-Turnier.

"Schon als ich frisch in diese Industrie einstieg wusste ich, dass ich gerne in Las Vegas, speziell Downtown Las Vegas sein würde," kommentierte Alex Igelmann, CEO des im Toronto angesiedelten Millennial eSports, die Firma die hinter der Neonopolis Arena steht. "Die Bevölkerungsstatistik in Downtown passt perfekt mit eSports zusammen - und zur Generation Y."

Igelman ist außerdem Rechtsanwalt und hat schon eine langjährige Geschichte in Las Vegas hinter sich, bevor er die eSports-Szene erkundigte. Damals half er der Stadt noch dabei, Schulden einzusammeln. Mit seinem tiefen Verständnis für Las Vegas erklärt Igelman, dass die Arena perfekt in Downtown hineinpasst, da dort vornehmlich die Zielgruppe anzutreffen ist.

"Allein in der Einrichtung befinden sich genug Möglichkeiten für Essen, Trinken, sogar eine Arcade ist vorhanden. In Neonopolis können sie sogar direkt an zwei Orten heiraten," erzählt er. "Du hast so ziemlich alles was du brauchst. Die Fremont Experience ist nur eine Tür weiter, umgeben von tausenden Hotelzimmern mit einem Fußweg von dreißig Sekunden."

Im Stadium gibt es Platz für ein Maximum von 200 Menschen, einen Hauptraum der bis zu 500 Menschen aushält, einen "Green Room" und ein VIP Zimmer für.. VIPs. Der Hauptraum ist zusätzlich für Aufnahmen und Livestreams ausgestattet, so dass Teilnehmer ebenfalls für ihre Fans streamen können.

Werden wir in Zukunft mehr eSport-basierte Arenen sehen?

Photo: The Las Vegas Sun

