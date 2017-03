ChallengeMe übernimmt eSports Hero

Die deutsche Turnierplattform Challengeme eSports verkündete, dass man vor kurzem das eSports-Unternehmen eSports Hero Inc., Veranstalter von eSports-Events, übernahm. Außerdem investierte die australische Firma eSports Mogul 4,9 Millionen US-Dollar in Challengeme eSports, was sie gleichzeitig zum exklusiven Partner für die Asiatisch-Pazifische Region machte.

"Die neue Struktur erlaubt eine rapide Erweiterung der ChallengeMe.GG Turnier- und Matchmakingplattform außerhalb von Europa, und erreicht dadurch den globalen eSports-Markt. Der Wert für 2017 wird auf ungefähr 1.13 Milliarden US-Dollar geschätzt," teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit. "Das Ausbreiten in neue Regionen wie Nordamerika, Südostasien und Australien wird sofort stattfinden, neue Spiele werden ebenfalls hinzugefügt. Dies wird Spielern auf der ganzen Welt kostenlosen Zugang zu ChallengeMe.GG's Matchmaking-Plattform und den qualitativ hochwertigen Servern geben. Egal ob sie mit Freunden Spielen wollen, ihre Lieblingsstreamer herausfordern möchten oder an einem Turnier mit Preispool und Giveaways teilnehmen, CME.GG versorgt jeden eSports-Enthusiasten und lässt ihn in nur wenigen Sekunden spielen."

"Wir freuen uns sehr darüber uns mit eSports-Mogul und eSports-Hero zu verbünden," kommentierte Simon Seefeldt, CEO von Challengeme eSports. "Die Zusammenwirkung von ESM als strategischen Partner und Investor, so wie der Erwerb von eSports Hero, wird uns erlauben ChallengeMe.GG schneller, aggressiver und globaler auszubauen."

Managing Director Gernot Abl von eSports Mogul fügte hinzu: "Wir sind zutiefst beeindruckt von ChallengeMe.GG's Plattform, inklusive der Technologie, dem Team, das dahinter steht, und den Erfolg, den man sich bereits auf dem europäischen Markt gesichert hat. Wir sind zuversichtlich, dass ChallengeMe.GG auch im Asiatisch-Pazifischen Raum sehr erfolgreich sind wird, und sich das Herzstück unserer eSports-Strategie in der Region formt."

"Wir glauben an die Stärke des vereinten Unternehmens und sind sehr glücklich, Teil des Challengeme-Teams zu werden," fasste James Heldridge, CEO von eSports Hero zusammen. <i>"Wir sind zuversichtlich den nordamerikanischen und globalen Markt im Sturm zu erobern. Mit dem rapiden Wachstum des eSports sind wir gut positioniert eine der führenden Firmen in diesen Raum zu werden."

Bezüglich des Geldes handelt es sich hierbei nicht nur um ein kleines Abkommen. Wird eSports für die Investoren tatsächlich so gewinnbringend wie von ihnen erhofft?