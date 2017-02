Das Lineup zur Hearthstone Championship Tour steht endlich

Nachdem sich die regionalen Ausscheide dem Ende neigen, wissen wir nun endlich, welche sechzehn Hearthstone: Heroes of Warcraft-Spieler ihren Weg auf die Bahamas antreten, um bei der diesjährigen Hearthstone Championship Tour (HCT) teilzunehmen. Aus Asien haben sich b787, Lojom, Palmblad und Yulsic qualifiziert, aus Amerika werden Fr0zen, ein Spieler von Luminosity Gaming, Tarei, DocPawn und DrJikininiki anreisen. Diese Acht werden der starken europäischen Konkurrenz, bestehend aus Pavel, Russian ShtanUdachi, Greensheep und Neirea, und den Chinesen lovelychook, Xhope, Lyge und OmegaZero gegenüberstehen.

Informationen zur Winter Championship ist auf dem Battle.net detailliert, stattfinden wird es am Melia Nassau-Strand in den Bahamas und zwar vom 23. bis zum 26. März. Der Preispool entspricht 250.000 US-Dollar. Was denkt ihr, welche Region wird das Rennen machen?

