Street Fighter V schlägt sich durch zur Eleague

Wie Eleague verkündete, wird Street Fighter V zur Eleague kommen. Der erste Wettkampf soll bereits am 27. März stattfinden.

Das Format soll wie folgt ablaufen: Vom 27. bis zum 30. März treten vier Gruppen mit jeweils acht Spielern an, um sich bei "Best of Three" Kämpfen zu beweisen. Sechs von jeder Gruppe werden im Anschluss in die Saison kommen. Die reguläre Saison wird vom 7. April bis zum 12. Mai stattfinden, dabei treten vier Gruppen a sechs Mitspielern in "Best of Five" Spielen gegeneinander an. Die zwei besten aus jeder Gruppe kommen dann in die Playoffs.

In den Playoffs werden alle acht Spieler in "Best of Five" Spielen am 26. Mai gegeneinander antreten. Anschließend wird der Sieger gekrönt und das Eleague-Turnier beendet. Für die Ankündigung gibt es sogar einen Trailer, den ihr euch hier unten angucken könnt.

Ist dies eine große Errungenschaft für die FCG (Fighting Game Community)?

Photo: Eleague

