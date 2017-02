BT Sport sendet FIFA 17 Ultimate Team Championship Series

BT Sport, einer der größten Sportsender, hat nun einen Deal vereinbart durch den sie von nun an eSports in ihr Programm mitaufnehmen. So werden demnächst die letzten Phasen des FIFA 17 Ultimate Team Championship, inklusive dem 400.000 Dollar Finale, in Berlin am 20. und 21. Mai gesendet.

Das ist jedoch noch nicht alles, denn die im April und März stattfindenden regionalen Finale in Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik, werden zuvor ebenfalls gesendet. Somit können Fans genau mitverfolgen, wer die Favoriten der Staffel sind.

Ist der Fakt dass BT Sport nun auch eSports-Turniere sendet ein wichtiger Fortschritt für die Szene?

Werbung: