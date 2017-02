Pokémon-Weltmeisterschaften 2017 haben festen Termin

The Pokémon Company International hat bekannt gegeben, dass das größte Pokémon-Event des Jahres, die Pokémon-Weltmeisterschaften 2017, vom 18. bis zum 20. August in Anaheim, Kalifornien stattfinden wird. Bei den diesjährigen Weltmeisterschaften strömen die Besten der Besten unter den Pokémon-Trainern zu dem dreitägigen Event ins Anaheim Convention Center. Die Trainer treten in den Videospielen Pokémon Sonne/Mond, in Pokémon Tekken und im Pokémon-Sammelkartenspiel gegeneinander an, wobei sie die Chance haben, Preise im Gesamtwert von 500.000 US-Dollar zu gewinnen und zum Pokémon-Weltmeister 2017 gekrönt zu werden.

Photo: The Pokémon Company International

