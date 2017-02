Der Brasilianer Rafael Salles "Rafifa13" Leite Fortes hat das FIFA-Regionalfinale in Miami auf Xbox One gewonnen gegen seinen Landsmann Lucas "LucasRep98" Costa auf der PS4. für den Sieg hat er 30.000 US-Dollar kassiert. Sechs Spieler haben sich bereits eine Platz für das große Finale in Berlin gesichert: Rafifa13, JanozCFI und Kid M3mito für Xbox sowie LucasRep98, Olimaclan und Mazuco786 für PS4.

Photo: Electronic Arts

